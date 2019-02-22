Новости Спорт

Все видео этой рубрики
22 февраля 201911:10

Чемпион Европы Малышко: выиграть помогла тяжелая первая гонка

ibu.com

Российский биатлонист Дмитрий Малышко, который накануне выиграл золото чемпионата Европы в дисциплине сингл-микст вместе с Евгенией Павловой, рассказал после финиша, что многое в этой укороченной смешанной гонке было для него в новинку. Тем более, что после "индивидуалки" пришлось кое-что поменять в подготовке.

"Накануне гонка на 20 км действительно выдалась очень тяжёлой, — цитирует Малышко издание "Тюменская арена". – Непростым было всё – условия, трасса и ветер. Боролся сам с собой на каждом участке. Зато перед одиночной смешанной эстафетой проснулся с другим состоянием. Форма приходит через тяжёлые гонки".

Малышко признался, что сингл-микст в белорусских Раубичах стал его первой подобной гонкой: "Накануне, когда тренеры огласили состав, не скажу, что я удивился, но всё же морально готовился к классической смешанной эстафете. Поэтому вечером продумывал тактику. Всё в сингл-миксте было в новинку. Гонки такого типа немного нервные, всё очень скоротечно и быстро. Но нужно собраться и отработать".

"Здесь очень важно, каким тебе передают эстафету. Главное быть готовым ко всему – эстафета очень скоротечна, в минуте находятся почти все соперники. После завершения стрельбы сразу же нужно проработать тактику на несколько шагов", — говорит биатлонист.

"Для сборной России чемпионат мира в Эстерсунде, конечно, важнее. Но и к европейскому турниру я отношусь с такой же серьёзностью. Если мы будем плохо бежать в Раубичах, то что будут говорить об уровне российского биатлона. Тем более, что здесь много наших болельщиков, знакомых и друзей приехали из России", — заключил Малышко.

Сейчас

11:20

Путин поручил разобраться с "китовой тюрьмой" в Приморье до 1 ноября

09:55

Казанскому высшему танковому командному училищу исполняется 100 лет

07:43

Консерваторы планируют заставить Мэй отложить Brexit

06:43

США готовят "скрытое вторжение" в Россию и Китай

06:09

SpaceX запустила в космос израильский луноход

05:09

Хуан Гуайдо подписал свой первый "президентский" указ

02:39

Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры по Сирии

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин дал поручение по "китовой тюрьме" в Приморье

Путин дал поручение по "китовой тюрьме" в Приморье

23 минуты назад
Минюст: ЕСПЧ отклонил запрос Украины по инциденту в Керченском проливе

Минюст: ЕСПЧ отклонил запрос Украины по инциденту в Керченском проливе

28 минут назад
Губернатор потребовал разобраться в скандале с покойником в гробу у мэрии

Губернатор потребовал разобраться в скандале с покойником в гробу у мэрии

11 минут назад
Молдавский политик нелегально вывел из России 37 миллиардов рублей

Молдавский политик нелегально вывел из России 37 миллиардов рублей

4 часа назад
США намерены диктовать миру условия по Арктике

США намерены диктовать миру условия по Арктике

3 часа назад
Гуманитарная помощь для Венесуэлы: США устраивают новую провокацию

Гуманитарная помощь для Венесуэлы: США устраивают новую провокацию

4 часа назад
Родственники Майкла Джексона требуют $100 миллионов от телеканала HBO

Родственники Майкла Джексона требуют $100 миллионов от телеканала HBO

4 часа назад
Александр Овечкин забросил 650 шайб в карьере игрока НХЛ

Александр Овечкин забросил 650 шайб в карьере игрока НХЛ

2 часа назад
Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

18.02.2019 08:20
Американский актер Смоллетт заплатит 100 тысяч долларов за выходку с покушением

Американский актер Смоллетт заплатит 100 тысяч долларов за выходку с покушением

7 часов назад
Дмитрий Бертман расскажет в "Зарядье" всю правду об опере

Дмитрий Бертман расскажет в "Зарядье" всю правду об опере

20 часов назад
"Т-34" доехал до Манхэттена: украинским радикалам не удалось сорвать показ фильма в США

"Т-34" доехал до Манхэттена: украинским радикалам не удалось сорвать показ фильма в США

21.02.2019 10:12
Подарок к празднику: телеканал "Россия" покажет "Движение вверх"

Подарок к празднику: телеканал "Россия" покажет "Движение вверх"

21.02.2019 08:50
В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

18.02.2019 12:50
Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

18.02.2019 12:10
Названы регионы с самым большим объемом ветхого жилья

Названы регионы с самым большим объемом ветхого жилья

17 минут назад
Чемпион Европы Малышко: выиграть помогла тяжелая первая гонка

Чемпион Европы Малышко: выиграть помогла тяжелая первая гонка

33 минуты назад
Жители Благовещенска купили кальмаров с червями

Жители Благовещенска купили кальмаров с червями

35 минут назад
Фельдшер вылетела из скорой помощи после серьезной аварии в Бобруйске

Фельдшер вылетела из скорой помощи после серьезной аварии в Бобруйске

58 минут назад
С приветом "Игре престолов": в Дании нашли средневековый рыцарский меч

С приветом "Игре престолов": в Дании нашли средневековый рыцарский меч

1 час назад
Абрамцевский дуб может стать главным деревом Европы

Абрамцевский дуб может стать главным деревом Европы

1 час назад
Сам себе строитель: какие изменения ждут россиян после завершения дачной амнистии

Сам себе строитель: какие изменения ждут россиян после завершения дачной амнистии

1 час назад
Казанскому высшему танковому командному училищу исполняется 100 лет

Казанскому высшему танковому командному училищу исполняется 100 лет

1 час назад
Фигурное катание. Андрей Лазукин лидирует в финале Кубка России

Фигурное катание. Андрей Лазукин лидирует в финале Кубка России

1 час назад
Трава загорелась в феврале: Хабаровск заволокло дымом

Трава загорелась в феврале: Хабаровск заволокло дымом

2 часа назад
СМИ: у Apple появится собственная кредитка

СМИ: у Apple появится собственная кредитка

2 часа назад
В решении мусорных проблем поможет немецкий опыт

В решении мусорных проблем поможет немецкий опыт

2 часа назад
100 консерваторов планируют заставить Мэй отложить Brexit

100 консерваторов планируют заставить Мэй отложить Brexit

4 часа назад
Президент Чехии обеспокоен торговыми войнами США с Китаем и Евросоюзом

Президент Чехии обеспокоен торговыми войнами США с Китаем и Евросоюзом

4 часа назад
Истерика в Пентагоне: США готовят "скрытое вторжение" в Россию и Китай

Истерика в Пентагоне: США готовят "скрытое вторжение" в Россию и Китай

5 часов назад
Топ-10 самых дорогих банковских брендов

Топ-10 самых дорогих банковских брендов

5 часов назад
SpaceX запустила в космос израильский луноход

SpaceX запустила в космос израильский луноход

5 часов назад
Хуан Гуайдо подписал свой первый "президентский" указ

Хуан Гуайдо подписал свой первый "президентский" указ

6 часов назад
Сандерс рассказала, сколько американских военных останется в Сирии

Сандерс рассказала, сколько американских военных останется в Сирии

7 часов назад
Скандальная стритрейсерша Мара Багдасарян задолжала за парковку

Скандальная стритрейсерша Мара Багдасарян задолжала за парковку

8 часов назад
Маршал СССР в своих дневниках дал анализ неудач первых лет Великой Отечественной войны

Маршал СССР в своих дневниках дал анализ неудач первых лет Великой Отечественной войны

9 часов назад
8 декабря 2019 года по Крымскому мосту проедет первый пассажирский поезд

8 декабря 2019 года по Крымскому мосту проедет первый пассажирский поезд

9 часов назад
Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

9 часов назад
Маскировка не помогла мужчине, сбившему насмерть мать и сына, скрыться

Маскировка не помогла мужчине, сбившему насмерть мать и сына, скрыться

10 часов назад
Сессия ОБСЕ: вседозволенность для Киева и повод опасаться для Европы

Сессия ОБСЕ: вседозволенность для Киева и повод опасаться для Европы

10 часов назад
Скончался собкор ВГТРК на Ближнем Востоке Андрей Попов

Скончался собкор ВГТРК на Ближнем Востоке Андрей Попов

16 часов назад
Еще одна звезда "Глухаря" умерла от рака. Дарье Егорычевой было 37

Еще одна звезда "Глухаря" умерла от рака. Дарье Егорычевой было 37

16 часов назад
Андрей Чернышов рассказал, как пиво привело его к партнерству с Анни Жирардо

Андрей Чернышов рассказал, как пиво привело его к партнерству с Анни Жирардо

21 час назад
Башня ветров: история морской библиотеки в Севастополе

Башня ветров: история морской библиотеки в Севастополе

21 час назад
Общалась с ведьмой и боялась порчи: отец малыша с пакетом на голове рассказал о его матери

Общалась с ведьмой и боялась порчи: отец малыша с пакетом на голове рассказал о его матери

22 часа назад
Обновленный Mitsubishi L200 стал дороже в России

Обновленный Mitsubishi L200 стал дороже в России

23 часа назад
Короткометражка про питбуля и котенка от Pixar заставляет прослезиться

Короткометражка про питбуля и котенка от Pixar заставляет прослезиться

21.02.2019 10:34
"Аватар 2": Джеймс Кэмерон раскрыл первые секреты

"Аватар 2": Джеймс Кэмерон раскрыл первые секреты

21.02.2019 10:11
Galaxy S10, S10+ и S10e: всё о новых флагманах Samsung

Galaxy S10, S10+ и S10e: всё о новых флагманах Samsung

21.02.2019 08:14
Уникальный концерт: оркестр Когана исполнит произведения Сибелиуса, Штрауса и Шостаковича

Уникальный концерт: оркестр Когана исполнит произведения Сибелиуса, Штрауса и Шостаковича

11.02.2019 11:25