Чемпион Европы Малышко: выиграть помогла тяжелая первая гонка

Российский биатлонист Дмитрий Малышко, который накануне выиграл золото чемпионата Европы в дисциплине сингл-микст вместе с Евгенией Павловой, рассказал после финиша, что многое в этой укороченной смешанной гонке было для него в новинку. Тем более, что после "индивидуалки" пришлось кое-что поменять в подготовке.

"Накануне гонка на 20 км действительно выдалась очень тяжёлой, — цитирует Малышко издание "Тюменская арена". – Непростым было всё – условия, трасса и ветер. Боролся сам с собой на каждом участке. Зато перед одиночной смешанной эстафетой проснулся с другим состоянием. Форма приходит через тяжёлые гонки".

Малышко признался, что сингл-микст в белорусских Раубичах стал его первой подобной гонкой: "Накануне, когда тренеры огласили состав, не скажу, что я удивился, но всё же морально готовился к классической смешанной эстафете. Поэтому вечером продумывал тактику. Всё в сингл-миксте было в новинку. Гонки такого типа немного нервные, всё очень скоротечно и быстро. Но нужно собраться и отработать".

"Здесь очень важно, каким тебе передают эстафету. Главное быть готовым ко всему – эстафета очень скоротечна, в минуте находятся почти все соперники. После завершения стрельбы сразу же нужно проработать тактику на несколько шагов", — говорит биатлонист.

"Для сборной России чемпионат мира в Эстерсунде, конечно, важнее. Но и к европейскому турниру я отношусь с такой же серьёзностью. Если мы будем плохо бежать в Раубичах, то что будут говорить об уровне российского биатлона. Тем более, что здесь много наших болельщиков, знакомых и друзей приехали из России", — заключил Малышко.