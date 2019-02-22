Фельдшер вылетела из скорой помощи после серьезной аварии в Бобруйске

Фельдшер вылетела через лобовое стекло после столкновения спешившей в больницу скорой помощи с легковушкой в белорусском Бобруйске. Очевидцы сняли на видео момент страшного ДТП.

Авария произошла около 18:40 в минувший четверг, 21 февраля, на углу Минской улицы и Георгиевского проспекта. Владелец Ford Galaxy выехал на перекресток на зеленый сигнал светофора, но тут же врезался в служебный УАЗ — скорая с роженицей торопилась из Осиповичей в перинатальный центр, так что двигалась с включенными сиреной и проблесковыми маячками. Впрочем, они не уберегли машину от ДТП.

Удар был такой силы, что фельдшер вылетела через окно, а водитель оказался заблокирован в салоне УАЗа.

"Мы выскочили из патрульной машины и сразу бросились к женщине, лежавшей на проезжей части. Оказали женщине первую помощь, потом с помощью водителя проезжавшего мимо Volkswagen вырвали дверь УАЗа и стали пытаться освободить водителя скорой. Было видно, что он сильно пострадал, поэтому приняли решение до приезда врачей его не трогать", — рассказал "Коммерческому курьеру" очевидец происшествия:

Беременная отделалась ушибом предплечья и спустя пару часов без осложнений родила крепкого мальчика. Владелец Ford не пострадал, а его 53-летняя супруга получила травму головы и была госпитализирована вместе с водителем скорой и фельдшером.