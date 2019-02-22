Путин дал поручение по "китовой тюрьме" в Приморье

Президент России Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре до 1 ноября провести проверку в отношении законности содержания косаток и белух в бухте Средняя Приморского края.

"Генеральной прокуратуре Российской Федерации продолжить проверки исполнения законодательства в сфере добычи, охраны и использования морских млекопитающих, в том числе в отношении животных в бухте Средняя Приморского края", — говорится в перечне поручений, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

В прошлом году в Охотском море были выловлены 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумы. По одной из версий, животных собирались продать в Китай. После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и СК выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями, передает "Интерфакс". 31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск общественных организаций к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. Истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю. Однако, по мнению экспертов, животных нельзя просто так выпустить в живую природу, им необходим курс реабилитации.

Так называемая ферма получила название "китовой тюрьмы" и привлекла внимание защитников животных не только в России, но во всем мире.