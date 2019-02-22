Вход на соревнования Кубка мира по санному спорту в Сочи будет свободным

Финальный этап Кубка мира по санному спорту состоится в Сочи с 23 по 24 февраля. В соревнованиях будут частвовать 150 саночников из четырнадцати стран мира. Вход на заключительный этап Кубка будет бесплатным, сообщают организаторы. Для того, чтобы попасть на мероприятие, при себе необходимо будет иметь паспорт.

В Красную Поляну зрители смогут попать на автобусе или поезде "Ласточка", а непосредственно к бобслейной трассе их доставят на специальных шаттлах. Напомним, автобусы будут ходить каждые полчаса. Также возле комлекса оргазуют бесплатную парковку для личных автомобилей, сообщает ГТРК "Вести Сочи".