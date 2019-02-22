Место недооцененное туристами: уфимец в одиночку обошел нацпарк "Башкирия"

Житель Уфы Олег Чегодаев в одиночку прошёлся по зимнему маршруту в нацпарке "Башкирия". Путешественник за три дня преодалел на лыжах 80 километров, и теперь готовит документальный фильм.

Бывалый турист впервые решил отправится в путь зимой. Маршрут охватил переход по Кутук-Сумганскому урочищу, а также главные водоёмы нацпарка "Башкирия": реку Белую, Нугушское водохранилища. Впечатляющие виды побережья Юмагузинского водохранилища не оставят равнодушным даже видавшего виды туриста.

Олег Чегодаев считает, что территория Урала недооцена туристами. "У нас есть Кавказ, Хибины, Алтай. А Урал вроде близкий и родной, но не сильно интересный. А у нас много красивой природы", — считает путешественник.

Как передает ГТРК "Башкортостан", в настоящий момент Олег работает над крупным фотопроектом об Урале. На карте он отмечает месте, где уже побывал, и которые еще предстоит покорить. Возможно в дальнейшем люди вдохновятся и станут приежать на Урал.