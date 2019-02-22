ЕР не поддержала штраф за превышение скорости на 10-20 километров в час

"Единая Россия" выступила против введения штрафов за превышение водителями скорости на 10-20 километров в час.

С таким предложением выступили министерство транспорта и министерство внутренних дел. Предполагалось, что данная мера будет применяться лишь в населенных пунктах. Сейчас за превышение скоростного лимита до 20 километров в час водителей не штрафуют.

Кроме того, как сообщает ТАСС, единороссы поддержали предложение экспертов повысить максимальную скорость вне населенных пунктов. По словам зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Афонского, так как улучшается состояние дорог, ремонтируются существующие и строятся новые, то разрешенную скорость на загородных дорогах можно повысить с 90 до 110 километров в час.

Афонский, который является координатором партийного проекта "Безопасные дороги", подчеркнул, что нельзя до бесконечности менять правила дорожного движения.

"Надо установить один раз правила, по которым бы и ездили наши автомобилисты по нашим дорогам", — заявил он.

По его мнению, нужно систематизировать предлагаемые меры, а не принимать постоянно новые поправки.