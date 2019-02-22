Формула-1. Даниил Квят вошел в тройку лучших на тестах в Барселоне

Российский гонщик формулической команды Toro Rosso Даниил Квят в ходе завершившейся в испанской Барселоне первой серии тестов болидов к новому сезону "Королевских гонок" занял 3-е место в общем списке гонщиков. Лучшее время по ходу тестовой 4-дневки показал Нико Хюлькенберг из Renault.

Время Хюлькенберга – 1 мин. 17,393 сек. Квят показал 1.17,704 в третий день тестовых заездов. Интересно, что между лидером тестов и россиянином расположился еще один гонщик Toro Rosso Алекс Албон, который неплохо провел заключительный день заездов.

В шестерку лучших вошли экс-чемпион мира финн Кими Райкконен (Alfa Romeo), австралиец Даниэль Риккардо (Renault) и финн Валттери Боттас (Mercedes). Напарник Боттаса чемпион мира британец Льюис Хэмилтон только на 7-й строчке, два пилота Ferrari – Шарль Леклер и Себастьян Феттель, — на 8-й и 9-й позициях соответственно.