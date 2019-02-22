Беглов пригласил Памфилову в бункер

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов пригласил главу Центризбиркома Эллу Памфилову и глав избиркомов на экскурсию в бункер Жданова в Смольном.

Приглашение Беглов сделал во время приветственного слова на заседании Совета председателей избирательных комиссий субъектов РФ, передает РИА Новости. Глава Петербурга отметил, что экскурсия будет интересной и поучительной, а бункер Жданова "снимает любой стресс".

Памфилова ответила, что экскурсия будет ей как правозащитнику интересна.

Беглов также заявил, что словосочетание "грязные выборы в Петербурге" должно навсегда остаться в прошлом, руководство собирается создать новый политический имидж города как правовой столицы.

Любая кампания в Петербурге находится в центре внимания всей страны, и в предыдущие годы чистота выборов нередко вызывала сомнения, однако Памфиловой, подчеркнул Беглов, "удалось вычистить некоторые нюансы".

8 сентября, в единый день голосования, в Санкт-Петербурге пройдут выборы муниципальных депутатов и губернатора.