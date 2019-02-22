На главной улице Киева перевернулся грузовик с кирпичами. Видео

Сегодня утром в Киеве фура, наполненная кирпичами, попала в аварию, влетела в узку арку со ступеньками и перевернулась.

Инцидент произошел 22 февраля на главной улице города — Крещатике. Перед тем, как лечь на бок, грузовик снес легковушку, дорожный знак и рекламную конструкцию, а затем вылетел в арку и прокатился по лестнице.

Кирпичи от резкой остановки частично засыпали тротуар и кабину грузовика, представив пешеходам внушительную картину разрушений, однако в результате аварии пострадал лишь водитель фуры и его пассажир. Мужчины отделались легкими травмами.

В настоящее время причины ДТП выясняются. По предварительной версии, у грузовика отказали тормоза.