"Енисей" сыграет с "Ростовом" в Сочи

Матч 18 тура российской премьер-лиги между красноярским "Енисеем" и "Ростовом" пройдет в Сочи. Перенос вызван сложными погодными условиями в столице зимней Универсиады.

Руководство Российской премьер-лиги разрешило "Енисею" провести домашний матч с "Ростовом" на сочинском стадионе "Фишт". Встреча пройдет 3 марта. Это не первый случай переноса встреч из Красноярска. В начале сезона "Енисей" принимал соперников в Тюмени из-за неготовности домашней арены.

"Ростов" после 17 туров идет десятым, имея в активе 24 очка. "Енисей" с 10 очками занимает последнее 16 место.