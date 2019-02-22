"Победа" прокомментировала сообщение о чуть не разбившемся во Внукове "Боинге"

Информация о том, что самолет авиакомпании "Победа" чуть не разбился при посадке, не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе перевозчика.

Инцидент произошел во Внукове вечером 21 февраля. Boeing 737 летел из Самары в Москву. Пилоты не смогли с первого раза приземлиться в аэропорту. При заходе на второй круг из-за сильного ветра самолет задел хвостом взлетно-посадочную полосу. Пилотам удалось поднять лайнер в воздух и со следующей попытки благополучно приземлиться. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в экстренных службах.

При этом самолет получил повреждения хвостового оперения и был от полетов отстранен. Теперь его должны осмотреть эксперты, которые примут решение о допуске самолета к рейсам.

В пресс-службе авиакомпании назвали эти сообщения "абсолютной чушью". Авиаперевозчик заявил РИА Новости, что никакой угрозы безопасности не было и быть не могло. Повреждений хвостовой части тоже не было: речь идет о специальном резиновом ограничителе, которой защищает фюзеляж в случае посадки при неблагоприятных метеоусловиях. По словам собеседника агентства, это "абсолютно штатная ситуация", и уже сегодня самолет снова будет допущен к рейсам.

Недавно с "Победой" произошел еще один инцидент. Сотрудники авиакомпании не пустили на борт народного артиста СССР Василия Ланового из-за слишком большой ручной клади. 85-летний артист не отказывался доплатить за багаж, но разговаривать с ним сотрудник "Победы" не стал. После разгоревшегося скандала "Победа" разрешила Лановому бесплатно пользоваться своими услугами до конца 2019 года.