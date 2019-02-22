Саночница Демченко выиграла Кубок наций

В Сочи завершился заключительный, девятый этап Кубка наций по санному спорту. В соревнованиях женщин победу одержала российская спортсменка Виктория Демченко.

Все три первых места в одиночном разряде завоевали представительницы России. Виктория Демченко по суммам девяти этапов набрала 540 баллов, что позволило ей стать победительницей. Второе и третье места заняли Екатерина Катникова (486) и Екатерина Батурина (476).

У мужчин победу одержал австриец Нико Гряйшнер (493). Степан Федоров стал вторым с результатом 408 баллов. В двойках первенствовали Всеволод Кашкин и Константин Коршунов (400 очков),