Улучшая статистику по наркотикам полицейские оказались на скамье подсудимых

Сегодня суд изберет меру пресечения троим сотрудникам транспортной полиции, которых обвиняют в сбыте наркотиков, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

По данным Северо-Западного управления на транспорте, полицейские попались реализуя сомнительную схему улучшения статистики. Чтобы указать в отчетах "красивые" цифры, сотрудники Финляндского линейного отдела сами продавали наркотики. Их партнером, по версии следствия, был опытный наркодилер.

Полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Возбуждены уголовные дела. Все участники преступной группы задержаны. Решается вопрос об их увольнении. Кроме того, подозреваемым грозит арест.