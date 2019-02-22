Бутину готовят к депортации, условия ее содержания улучшились

Арестованная в США Мария Бутина готовится к депортации в Россию, ее паспорт уже передан американским иммиграционным властям, передает ТАСС со ссылкой на адвоката россиянки Роберта Дрисколла.

Адвокат предполагает, что суд приговорит Бутину к сроку заключения, который эквивалентен уже отбытому, девушку освободят и депортируют. На родине она должна оказаться в марте или апреле.

Юрист подчеркнул, что правительство США в этом вопросе идет навстречу, но окончательное слово за судьей. Он также напомнил, что по условиям сделки с прокурорами, на которую пошла Бутина, таковы, что американские власти могут сами решать, когда давать суду согласие на ее освобождение. Иными словами, держать Бутину за решеткой могут до тех пор, пока она не завершит сотрудничество с прокуратурой.

Между тем, условия содержания Бутиной смягчились. Она может покидать в течение дня свою камеру, заниматься физическими упражнениями и пару раз в неделю смотреть телевизор. Также россиянка может посещать церковную службу, хотя православной в тюрьме, где она содержится, нет.