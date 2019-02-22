"Китовая тюрьма": Песков напомнил об ипостаси Путина

Президент России хочет как можно скорее решить ситуацию с китами в приморской бухте Средняя и прекратить страдания животных. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в отношении этих косаток и белух действуют ограничительные меры, так как нужно сначала разобраться с ситуацией де-юре. При этом Песков подчеркнул, что долго разбираться нельзя, так как ситуация и так уже "изрядно затянулась", а животные страдают. Поэтому потребовалось такое поручение главы государства.



Кроме того, Песков напомнил о еще одной ипостаси Путина: он возглавляет Попечительский совет Русского географического общества и является куратором направления работы РГО в плане защиты животных, в том числе и таких подвидов как краснокнижные киты. Путин неоднократно принимал участие в соответствующих программах. Именно поэтому президент решил вмешаться в ситуацию с "китовой тюрьмой", передает "Интерфакс".

При этом Песков отметил, что в России нет запрета на ловлю таких животных и их продажу в океанариумы. Однако киты в бухте Средняя содержатся в неподходящих для них условиях, им там плохо, существует угроза их гибели.

Ранее на сайте Кремля были опубликованы поручения президента по результатам прокурорской проверки. Минприроды и Минсельхоз должны до 1 марта определить дальнейшую судьбу косаток и белух, содержащихся в так называемой "китовой тюрьме".