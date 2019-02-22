Кремль о деле Арашуковых: это никакая не кампанейщина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование уголовного дела в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его родственников должно рассматриваться как проявление борьбы с коррупцией, передает "Интерфакс".

Отвечая на вопрос журналистов, входит ли расследование "дела Арашуковых" в повестку Кремля, Песков напомнил, что этим занимаются следственные органы.

Представитель Кремля подчеркнул, что "это планомерная работа, это никакая не кампанейщина, это именно планомерная ежедневная работа в сфере антикоррупции, борьба с коррупцией".

Как сообщалось ранее, утром 30 января 32-летний Арашуков, один из самых молодых сенаторов, был задержан прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяются особо тяжкие преступления: участие в преступной ОПГ, убийство двух человек и давление на свидетеля.

Его отец — советник главы "Газпром Межрегионгаз" Рауль Арашуков также арестован по этому же делу. Следствие считает его создателем группировки и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".

Уже арестованы семь фигурантов: оба Арашукова и их родственники и друзья, которые занимали высокие посты в газовой отрасли Северного Кавказа. Несколько человек находятся в розыске.