Вышел новый трейлер к фильму "Балканский рубеж"

В Сети появился новый трейлер фильма Андрея Волгина "Балканский рубеж". Картина снята по мотивам реальной истории — захвата аэропорта Приштины в ходе военных действий в бывшей Югославии в 1999 году.



Спецоперация, в которой в реальной жизни принимал участие нынешний глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров, засекречена на 50 лет, однако создатели предлагают свою версию событий.

Сценарий к фильму написали Андрей Анайкин, Иван Наумов, Наталья Назарова, оператор - Вячеслав Лисневский.

В ролях снялись Антон Пампушный, Гоша Куценко, Милош Бикович, Милена Радулович, Равшана Куркова, Гойко Митич и другие. Съемки фильма проходили в России и Сербии.

Кинокартина выходит в прокат 21 марта.

Перед 23 февраля создатели фильма поздравляют телезрителей с Днем защитника Отечества.