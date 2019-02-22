Россия надеется, что власти Венесуэлы справятся с напряженностью

Пресс-секретарь президента России выразил надежду, что законные власти Венесуэлы сделают все для того, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию внутриполитической напряженности.

Так Дмитрий Песков прокомментировал мнение о том, что намерение США доставить в Венесуэлу груз гуманитарной помощи лишь способствует обострению внутриполитического кризиса, передает ТАСС.

Ранее пресс-служба Госдепартамента США сообщила о том что 22 февраля спецпредставитель по Венесуэле Эллиотт Абрамс отправится в Майами (штат Флорида), а оттуда — в город Кукута в Колумбии, куда будет направлена гуманитарная помощь для ее последующей доставки в Венесуэлу.

В американском внешнеполитическом ведомстве при этом пояснили, что гуманитарную помощь переправят военным самолетом из Флориды в Колумбию, а Абрамс войдет в правительственную делегацию, сопровождающую груз.

Также подчеркивается, что в Колумбии Абрамс встретится с президентом страны Иваном Дуке и с делегациями из центральноамериканских и южноамериканских стран.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что США готовы выделить Венесуэле гуманитарную помощь на сумму более 20 миллионов долларов.

По его словам, переговоры о поставках медикаментов и продовольствия В Венесуэлу также ведутся с правительствами Чили, Парагвая, Колумбии, Бразилии и Панамы.

Президенты Чили Себастьян Пиньера заявлял, что он и его колумбийский коллега Иван Дуке 22 февраля посетят Кукуту для того, чтобы принять участие в распределении гуманитарной помощи для народа Венесуэлы.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции заявлял, что иностранная гуманитарная помощь прибудет в страну 23 февраля.

При этом, утверждает Гуайдо, официальные власти Венесуэлы попытаются помешать ее доставке, однако оппозиция и помогающие ей волонтеры все равно смогут распределить продукты питания и медикаменты среди населения страны.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, со своей стороны, назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан от нее отказаться.



Ранее сообщалось, что сторонники Мадуро выйдут на акцию под лозунгом: "Руки прочь от Венесуэлы!"

Несмотря на такую позицию официального Каракаса, в колумбийском приграничном городе Кукута уже открылся центр по распределению гуманитарной помощи для гражданан Венесуэлы.