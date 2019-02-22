Кремль отреагировал на снижение числа зрителей Послания
Число зрителей Послание президента Федеральному собранию снизилось в связи с переходом аудитории в Интернет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Кремле, по его словам, обратили внимание на сокращение числа зрителей. Однако на другие платформы переходит "все более ощутимый сегмент" зрителей, отметил Песков, добавив, что по этим платформам аналитика приходит не так оперативно, как по телевидению, передает "Интерфакс".
Отток телеаудитории в Интернет наблюдается во всех странах мира, подчеркнул Песков. Он также сообщил, что анализировать цифры важно не только по Москве, но и по всей стране – это будет сделано в ближайшее время.
Что же касается попыток связать сокращение аудитории с падением рейтинга президента, они примитивны и поспешны – ситуация более многогранна, сказал Песков.
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