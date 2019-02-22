Состав сборной фигуристов на чемпионат мира определят до Универсиады

Последним стартом национального отбора в сборную России на чемпионат мира по фигурному катанию станет финал Кубка страны, который проходит в эти дни в Новгороде. А вот Универсиада-2019, старты которой начнутся 2 марта в Красноярске, на список участников мирового первенства не повлияет.

"Команду на чемпионат мира мы определим 25-26 февраля", – цитирует ТАСС генерального директора Федерации фигурного катания России Александра Когана. Известно, что на домашней Универсиаде в одиночном катании за Россию выступят Станислава Константинова, Елизавета Туктамышева, Максим Ковтун, Александр Самарин и Андрей Лазукин.

Туктамышева участвует в финале Кубка России и пытается попасть в сборную на чемпионат мира, однако она не слишком удачно выступила в короткой программе, идет в турнире на 4-м месте и, скорее всего, на мировое первенство не попадет.