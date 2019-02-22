Песков не стал говорить о финансировании "Лиги Севера"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что итальянская партия "Лига Севера" якобы финансируется из России.

Ранее американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что "Лига Севера" связана с Москвой, и выразил обеспокоенность этим фактом. Такие публикации появились в СМИ. С опровержением выступил лидер партии Маттео Сальвини, заявивший, что "Лига Севера" никогда не получала денег из России​​​.

Как передает РИА Новости, Песков поинтересовался источником этой информации.

"Кто говорит? Какие источники? На чем основываются? Давайте спросим у газеты, на чем они основываются, откуда информация и так далее", — сказал Песков.

Летом 2018 года официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала информацию о связях России и "Лиги" вбросом и очередной фальшивкой. По ее мнению, этот фейк направлен на запугивание Европы и осложнение между Россией и Италией. Также он должен бросить тень на итальянское правительство.