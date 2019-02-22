На объектах Универсиады пройдут масштабные учения силовиков

В Красноярске на объектах Универсиады пройдут масштабные учения силовых структур. Тренировки продлятся до воскресенья. В них примут участие полицеские, сотрудники МЧС, Росгвардии, подразделения Федеральной службы безопасности и даже коммунальные службы. Кроме того, к красноярским силовикам присоединятся несколько тысяч коллег из других регионов Российской Федерации. Руководить маневрами будет межведомственный оперативный штаб, сообщает ГТРК "Красноярск".

Напомним, Всемирная зимняя универсиада 2019 года пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Соревнования обещают стать рекордными по количеству участников. В настоящий момент заявлено 58 команд. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в одиннадцати видах спорта.