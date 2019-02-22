Командующий Сухопутных войск России стал генералом армии

Главнокомандующий Сухопутных войск России Олег Салюков получил звание генерала армии. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Олег Салюков прошел долгий путь: сначала командир взвода, потом роты и далее батальона. В 2008 году он возглавил Дальневосточный военный округ. А в 2010 году стал заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Сухопутными войсками он руководит с 2014 года.

Олег Салюков – участник боевых действий, удостоен ордена "За личное мужество", ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени и многих других государственных наград.