Преступник обмотал скотчем и поджег женщину во время ограбления заправки. Видео

Камера наблюдения запечатлела ограбление АЗС и поджог женщины, произошедший в минувший четверг, 21 февраля, в городе Палестин, расположенном в штате Техас на юге США.

Злоумышленник, вооруженный пистолетом, зашел в помещение магазина на заправке, забрал 800 долларов, находившиеся в кассе, после чего замотал продавщицу и покупательницу скотчем и облил последнюю жидкостью для заправки зажигалок.

Известно, что нападавший посетил этот магазин примерно за пять минут до описываемых событий, и приобрел огнеопасную жидкость во время первого визита.

Затем грабитель поджег свою жертву и скрылся. Пострадавшая смогла освободиться и сбить пламя, после чего вызвала помощь. С ожогами головы ее доставили в больницу, угрозы для жизни женщины нет.

Полицейские изучили записи преступления и приступили к поиску злоумышленника. Как сообщают местные СМИ, стражам порядка удалось оперативно задержать подозреваемого – им оказался 40-летний Роберт Томпсон. В настоящее время он содержится под стражей.

Известно, что ранее мужчина уже имел проблемы с законом и отбывал наказание в тюрьме за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Правоохранители пока не озвучили мотивы, которыми руководствовался Томпсон при совершении поступка, сопутствовавшего ограбления.