Власти Самары заявили, что принесенного им покойника хоронить не мешали, но есть видео
Похоронный скандал в Самаре набирает обороты. Ранее сообщалось, что от отчаяния вдова – мать, оставшаяся одна с ребенком и заплатившая за похороны своего гражданского мужа "не тем похоронщикам", принесла к городской мэрии гроб с покойником.
В соцсетях и СМИ появились сообщения о том, что женщина со скромным достатком выбрала для захоронения на кладбище "Рубежное" компанию, которая берет за эти услуги дешевле, но компания, которая "курирует" местное кладбище якобы не дала это сделать.
Изначально об этом скандале рассказал депутат собрания представителей Красноярского района Самарской области Азат Туймасов. Он утверждает, что был очевидцем произошедшего.
@Khinshtein @D_Azaroff @E_Lapushkina Вот она-МОНОПОЛИЯ! Факты на лицо. Сотрудники МКУ Ритуал Г.О. Самара в начале тянули время, не знали как отказать в правовом поле, потом пришли "ребята",которые объяснили что нам не стоит копать могилы самим.Завтра похороны pic.twitter.com/c52STpK6Dd— Туймасов Азат (@A_Tuimasov) 20 февраля 2019 г.
По словам депутата, в день похорон — 21 февраля — на место захоронения приехали около 20-30 человек, которые не дали сотрудниками индивидуального предприятия, к которому обратилась вдова, выкопать могилу.
После того, как к вечеру 21 февраля гроб оказался у мэрии Самары, скандал вылился в СМИ.
После этого губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение главе города Елене Лапушкиной и департаменту по борьбе с коррупцией разобраться в произошедшем, а министерству соцзащиты оказать всю необходимую помощь родственникам покойного.
Однако вдова от помощи отказалась и 22 февраля похоронила мужа на кладбище за десятки километров от Самары – в поселке Мирный.
Позже, днем 22 февраля, замглавы Самары Александр Андриянов заявил, что муниципальное казенное учреждение (МКУ) "Ритуал" и другие предприятия, оказывающие похоронные услуги в городе, не препятствовали захоронению покойника.
По его словам, "господа Туймасов (депутат) и Воробьев (индивидуальный предприниматель) были беспрепятственно пропущены на кладбище", а в момент, когда там копали могилу, как "ответственно заявляет" Андриянов, "сотрудников МКУ "Ритуал" или сотрудников других предприятий, занимающихся оказанием похоронных услуг, на территории кладбища не было".
Кроме того, он утверждает, что на кладбище находилась полиция, но к ней никаких жалоб не поступало, передает РИА Новости.
Андриянов также сообщил, что "Ритуал" выдал направление на захоронение в течение 10 минут, и это подтверждается видеозаписью.
При этом чиновник признает, что сотрудников "Ритуала" "пришлось подождать", поскольку "их было только двое, а день был напряженный".
Кроме того, Андриянов утверждает, что предприниматель Воробьев (к которому обратилась вдова) "отказался подписывать акт о выделении земли под захоронение, а могилу бросил не вырытой".
По словам замглавы Самары, то, "что могила копалась, условно это имитировалось".
В Твиттере" местного депутата Туймасова, однако, есть видео, на котором запечатлено, как некие крепкие мужчины, лица которых закрыты медицинскими масками, топчутся возле места, где пытаются рыть могилу, и подставляют ноги под лопату.
На просьбу не мешать они отвечают, что не мешают, а, мол, просто стоят тут – "поминают" знакомого.
@D_Azaroff @SamMobilePriem @mvd_official @samaraguvd @E_Lapushkina вот так, не дают копать! Подставляют ноги, что бы ребята не могли выкопать могилу! Беспредел! pic.twitter.com/MwCax3czdT— Туймасов Азат (@A_Tuimasov) 21 февраля 2019 г.
Полиция и прокуратура области по факт проводят проверку.
Кроме того, как узнали журналисты "МК", это уже не первый скандал на самарском кладбище "Рубежное". Ранее, как пишет издание, другим людям не давали похоронить тут своего скончавшегося родственника, а машину представителя "альтернативной" похоронной компании сожгли.
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