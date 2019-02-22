Лукашенко заверил, что Россия и Белоруссия всегда будут вместе

Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что его страна всегда будет с Россией, "сколько бы мы ни ругались, ни спорили", сообщает государственное агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что в отношениях двух стран был период, когда белорусских военных, обучавшихся в России, приравнивали к иностранным специалистам, но эти проблемы всокре были решены.

Белоруссия продолжит придерживаться мирной внешней политики, но страна и впредь будет защищать свои интересы, в том числе и в сотрудничестве со своим стратегическим партнером Россией, подчеркнул Лукашенко. Но это не значит, что Белоруссия откажется от взаимодействия с другими странами.

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии к конструктивному диалогу с НАТО "на принципах паритетности и прозрачности", но партнеры и те, кто хочет сотрудничать с Белоруссией, должны уважать ее интересы.

Если США разместят ракеты средней и меньше дальности в Европе или, что еще хуже, на Украине, Минску вместе с Москвой придется думать об ответных мерах, заявил Лукашенко.