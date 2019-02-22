Маленькая девочка чуть не погибла во время прогулки в детсаду Златоуста

Юная жительница Златоуста едва не погибла во время прогулки в детском саду, зацепившись капюшоном за игровой комплекс. Камера наблюдения сняла опасный момент.

ЧП произошло около пяти часов вечера 19 февраля в детском саду №54. Маленькая Ксения забралась на горку, но при попытке спуститься зацепилась капюшоном за лестницу и повисла. На помощь позвать она не могла — куртка сдавила ей горло, девочка начала задыхаться. Самостоятельные попытки освободиться успехом не увенчались, а другие дети на нее просто не обращали внимания.

В результате девочка провисела около двух минут и уже перестала двигаться, когда ее заметила воспитательница. Она быстро сняла положила ребенка на землю, тот был без сознания.

"Когда я приехала в садик, меня заведующая ввела в заблуждение. Было скрыто что Ксения была без сознания. Она лежала в коридоре детсада, у логопеда в кабинете, в медкабинете до приезда скорой! В чувства ее приводили люди, о которых я узнала только на следующий день. Это были методист детсада №58 и логопед", — отметила мама Ксении.

По ее данным, девочка находилась без сознания около 5-7 минут. Сейчас с ней все в порядке, но мама постоянно задается вопросом, как асфиксия скажется на ее здоровье в дальнейшем.