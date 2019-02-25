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Помогите детям. Русфонд 30 минут назад
Нужна помощь: Данияру Фаляхутдинову необходимы расходные материалы к аппарату ИВЛ
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о семилетнем Данияре Фаляхутдинове из Кукморского района Татарстана.
У мальчика тяжелое генетическое заболевание – спинальная амиотрофия. Это значит, что мышцы постепенно ослабевают, из-за этого страдают дыхательные органы. Ребенок периодически попадал в больницу, в отделение реанимации, где его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Полгода назад Данияру выдали переносной аппарат ИВЛ, и теперь мальчик находится дома, с родными. Но для бесперебойной работы аппарата требуются дорогие расходные материалы, семья Данияра покупать их не в состоянии.
"У сына с рождения были серьезные проблемы со здоровьем. А в четыре года Данияр перенес пневмонию, его состояние было крайне тяжелым, два месяца сын находился в реанимации. Врачи спасли Данияра. Но вскоре у него начала развиваться дыхательная недостаточность. Пульмонолог рекомендовал сыну кислородный концентратор. Приобрести прибор помогли читатели Русфонда, спасибо всем большое! Однако у Данияра оставались серьезные проблемы с дыханием. Летом прошлого года мы были на обследовании в московском Институте педиатрии имени Ю.Е. Вельтищева. Там нашли причину всех бед Данияра: у сына тяжелое наследственное заболевание – спинальная амиотрофия, при котором постепенно атрофируются все мышцы, в том числе и дыхательные. Когда мы вернулись домой, сына перевели на искусственную вентиляцию легких. Вскоре в детской больнице в Казани нам выдали переносной аппарат ИВЛ, благодаря чему Данияр теперь живет дома – нет необходимости постоянно находиться в реанимации. Но заканчиваются расходные материалы к аппарату и средства по уходу. По госквоте они не предоставляются. А купить расходники у нас нет возможности. Прошу вас, помогите, пожалуйста!"
Для спасения Данияра Фаляхутдинова не хватает 442 754 руб.
Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Детской республиканской клинической больницы Игорь Закиров (Казань): «В июле 2018 года Данияру поставлен диагноз "дистальная спинальная амиотрофия". Мальчик переведен на аппарат искусственной вентиляции легких. Сейчас ребенок дома, окружен привычными вещами, родители постоянно рядом с ним, что значительно улучшает качество жизни Данияра. Терапию необходимо продолжить, для этого нужны средства ухода и расходные материалы к аппарату ИВЛ».
Внимание!
Цена расходных материалов и средств по уходу 673 305 руб.
43 636 руб. собрали телезрители ГТРК "Татарстан".
6504 руб. собрали телезрители НТР.
180 411 руб. собрали читатели rusfond.ru.
Не хватает 442 754 руб.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 171 печатном, телевизионном и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,834 млрд руб. В 2019 году (на 21 февраля) собрано 209 676 519 руб., помощь получили 260 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
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