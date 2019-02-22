Плахотнюка разыскивают с 2017-го

Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк находится в розыске уже почти полтора года.

В ноябре 2017-го Басманный суд Москвы объявил его в международный розыск по делу об убийстве. Также заочно была выдана санкция на его арест. Об этом сообщается на официальном портале московских судов.

Ранее СМИ сообщали, что Плахотнюка обвиняют в покушении в 2012 году на банкира Германа Горбунцова, проживающего в Лондоне. Плахотнюк свою причастность отрицал.



По данным МВД, Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон создали преступное сообщество, которое в 2013-2014 годах выводило деньги из России. Члены банды под предлогом продажи валюты перечисляли деньги со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк "Западный" и ОАО "Русский Земельный Банк" на счета BC Moldindconbank S.A. и других иностранных организаций. Всего им удалось похитить более 37 миллиардов рублей, передает РИА Новости.