Фигурное катание. Андрей Лазукин выиграл Кубок России

В Великом Новгороде проходит Кубок России по фигурному катанию. Победителем в мужском одиночном катании стал Андрей Лазукин.

Андрей Лазукин, выигравший накануне короткую программу, показал в произвольной только шестой результат. Но по сумму двух программ Андрей показал лучший результат.

Выигравший произвольную программу Антон Шулепов с суммой 231,45 занял третье место. На второй позиции Александр Петров (234,85).