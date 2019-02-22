Циркач на карьере: банда вора в законе вымогала 14 млн рублей у подмосковного бизнесмена

Подельники вора в законе Олега Пирогова, известного в криминальных кругах как Циркач, попались на вымогательстве у коломенского предпринимателя 14 миллионов рублей, сообщила пресс-служба подмосковного управления МВД. Бизнесмен снял на видео свои переговоры с подозреваемыми.

Беседа велась в "Макдоналдсе" на улице Октябрьской Революции, а речь шла о подписании бумаг, в соответствии с которыми 45-летний владелец компании обязался выплатить долг в 6 миллионов рублей.

"Мы с тобой два месяца ковыряемся, за свои деньги ездим. Ты с какой-то стати считаешь, что ты нам не должен. Как? Мы не понимаем тебя. Может ты, конечно, и привык работяг кидать, но нас кинуть не получится", — гарантировал предпринимателю один из вымогателей.

Из дальнейшего разговора можно понять, что злоумышленники преследовали супругу мужчины, но ограничились вопросом, где находится ее спутник жизни.

"Ты надеялся на нашу порядочность, что мы не тронем твою женщину?!" — любопытствовали задержанные у бизнесмена перед тем, как заставить его подписать бумаги.

Владелец компании упорствовал, за что получил крепкий удар в грудь. Расписки он подмахнул, но вымогатели на этом и не думали останавливаться — они потребовали от мужчины переоформит на них собственность фирмы (это еще около 8 миллионов рублей). Во время очередной встречи подозреваемых задержали. У них изъяли два травматических пистолета и около 35 граммов спайса.

По версии следователей, все четверо входят в банду вора в законе Циркача, который активно пытается взять под свой контроль карьерный бизнес Подмосковья. Вымогателей взяли под стражу, их патрона задержать пока не удалось.

Коронованный в 2011 году Пирогов прославился благодаря "иракскому вояжу": оказавшись под подпиской о невыезде в Турции, он вместе с криминальным авторитетом Виктором Жариновым, более известным как Цезарь, в марте 2014 года попытался проникнуть на территорию Ирака, но приятели были задержаны на КПП по подозрению в пособничестве террористам. В иракских застенках воры в законе провели восемь месяцев, а освободили их только благодаря дипломатическим усилиям.