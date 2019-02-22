КХЛ. "Адмирал" оказался сильнее "Амура"

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался очередной игровой день. Во Владивостоке местный "Адмирал" со счетом 1:0 обыграл "Амур" из Хабаровска 1:0.

Судьбу матча соседей решил единственный гол нападающего хозяев площадки Александра Мерескина. Шайба была заброшена на 43 минуте встречи.

После этой победы "Адмирал" набрал 51 очков и занимает 11 место в Восточной конференции. У "Амура" 49 очков и последнее 13 место.