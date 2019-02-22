Арестован доктор Покушалов

В Новосибирске суд отправил под арест замдиректора Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ Евгения Покушалова, обвиняемого в хищении около 1,3 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда

По словам судьи, Покушалов останется под стражей до 19 апреля 2019 года.

20 февраля в рамках уголовного дела о хищении более 1,3 миллиарда рублей и легализации доходов, полученных преступных путем (в 2015-2018 годах) в центре имени Мешалкина прошли обыски.

Уголовное дело в отношении Евгения Покушалова — известного российского кардиохирурга, заместителя директора по научно-экспериментальной работе НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина, члена-корреспондента РАН возбуждено по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Легализация денежных средств, полученных преступным путем" УК РФ.