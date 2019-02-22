"Заяц" ранил ножом контролера московского метро и сбежал

Безбилетник на станции московского метро "Текстильщики" ранил ножом контролера. Мужчина прошел через турникет без билета. Контролер попытался ему помешать. "Заяц" забежал в вагон, где ножом ударил последовавшего за ним сотрудника службы безопасности метрополитена.

Контролеру оказана медицинская помощью. Он доставлен в НИИ скорой помощи имени Н.И. Склифосовского, сообщает "Интерфакс". У пострадавшего колото-резанное ранение груди.

Полиция изучает камеры видеонаблюдения и ведет розыск подозреваемого.

Проезд в московском метро стоит 55 рублей. Это эквивалентно 80 американским центам.