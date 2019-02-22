Путин обсудил с Совбезом поручения по итогам Послания

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ подготовку поручений по итогам своего послания Федеральному собранию.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в ходе совещания, на котором присутствовали председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, главы обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель президентской администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу, внутренних дел Владимир Колокольцев и иностранных дел Сергей Лавров, затрагивались также текущие вопросы социально- экономического развития страны.

20 февраля Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному Собранию и народу, которое во многом была посвящена социальным темам. В частности, президент поставил задачу перед правительством, парламентом и региональными властями, чтобы россияне почувствовали изменения в экономике к лучшему уже в этом году.