На Камчатке бойцовская собака изранила беременную женщину и ее питомца

Инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском: пес породы стаффордширский терьер набросился на маленькую собаку и женщину подхватившую своего питомца.

Потерпевшая, местная жительница Галина Клейн, позже рассказала, что терьера тщетно пыталась остановить его собственная хозяйка, однако разъяренный пес попросту не обратил на нее внимания.

На крики выбежал сосед и отбил пострадавшую и ее питомца. Не дожидаясь приезда скорой, женщина села в такси и поехала в ветеринарную клинику. Там врачи перевязали ей руку, на которой оказались две рваные раны. И оказали первую помощь ее маленькой собаке, которой позже потребовалась сложная операция: зашивали раны и вправляли ребра.

По словам Галины, летом 2016 года этот же пес убил ее предыдущую собаку той же породы: в тот раз с ней гулять пошла дочь, и стаффордширский терьер растерзал ее питомца на глазах у детей. Тот случай остался безнаказанным.

К настоящему времени хозяева агрессивного пса своих комментариев не дали. Между тем, местное отделение Следкома проводит доследственную проверку инцидента. У Галины, находящейся на третьем месяце беременности, начались проблемы со здоровьем, она ложится в больницу. Ее питомец восстанавливается после операции и ходит пока с трудом.