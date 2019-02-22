Лига Европы. "Краснодар" сыграет с "Валенсией", а "Зенит" с "Вильярреалом"

В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Узнали своих соперников "Краснодар" и "Зенит". Им достались испанские клубы – "Валенсия" и "Вильярреал" соответственно.

Соперником "Краснодара" станет испанская "Валенсия". Первый матч пройдет в Испании, ответный в Краснодаре. "Зениту" в соперники достался "Вильярреал". Первая встреча пройдет в Санкт-Петербурге, а ответная на поле соперника. Первые встречи пройдут 7 марта, а ответные – 14.

Лондонский "Челси" встретится с киевским "Динамо", немецкий "Айнтрахт" с миланским "Интером", загребское "Динамо" с "Бенфикой". Итальянскому "Наполи" предстоит сыграть с австрийским "Ред Буллом", испанская "Севилья" встретится с чешской "Славией", а соперником английского "Арсенала" будет французский "Ренн".