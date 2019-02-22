Российско-японские переговоры: тема царского золота не обсуждается

Тема российского царского золота пока не является предметом переговоров между Москвой и Токио. Но если появятся дополнительные основания, то Россия готова поднять вопрос о царском золоте, подчеркнула на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Вопрос о царском российском золоте ставился на основе имеющихся материалов перед японской стороной по дипломатическим каналам, отметила официальный представитель дипломатического ведомства. Токио тогда ответил, что в Японии нет российских ценностей, подлежащих возвращению, сообщает "Интерфакс".

Боле того, Япония добавила, что золото было либо частично возвращено, либо использовано заинтересованными сторонами.

Тема царского золота активно обсуждалась с 2000-х годов. Слитки на сумму 80 миллиардов долларов с учетом процентов хранились в подвалах японского Mitsubishi-bank. Царское и колчаковское золото было отправлено в Японию с 1916 по 1919 годы. Оно предназначалось для оплаты поставок оружия Николаю Второму и Колчаку. Тема этого золота поднималась неоднократно.