Новости Общество

Все видео этой рубрики
22 февраля 201916:08

Российско-японские переговоры: тема царского золота не обсуждается

Тема российского царского золота пока не является предметом переговоров между Москвой и Токио. Но если появятся дополнительные основания, то Россия готова поднять вопрос о царском золоте, подчеркнула на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Вопрос о царском российском золоте ставился на основе имеющихся материалов перед японской стороной по дипломатическим каналам, отметила официальный представитель дипломатического ведомства. Токио тогда ответил, что в Японии нет российских ценностей, подлежащих возвращению, сообщает "Интерфакс".

Боле того, Япония добавила, что золото было либо частично возвращено, либо использовано заинтересованными сторонами.

Тема царского золота активно обсуждалась с 2000-х годов. Слитки на сумму 80 миллиардов долларов с учетом процентов хранились в подвалах японского Mitsubishi-bank. Царское и колчаковское золото было отправлено в Японию с 1916 по 1919 годы. Оно предназначалось для оплаты поставок оружия Николаю Второму и Колчаку. Тема этого золота поднималась неоднократно.

Сейчас

16:06

Арестована мать мальчика, найденного в "Лосином острове"

15:12

"Заяц" ранил ножом контролера московского метро и сбежал

12:13

"Победа" прокомментировала сообщение о чуть не разбившемся "Боинге"

11:20

Путин поручил разобраться с "китовой тюрьмой" в Приморье до 1 ноября

09:55

Казанскому высшему танковому командному училищу исполняется 100 лет

07:43

Консерваторы планируют заставить Мэй отложить Brexit

06:43

США готовят "скрытое вторжение" в Россию и Китай

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин обсудил с Совбезом поручения по итогам Послания

Путин обсудил с Совбезом поручения по итогам Послания

48 минут назад
Лукашенко заверил, что Россия и Белоруссия всегда будут вместе

Лукашенко заверил, что Россия и Белоруссия всегда будут вместе

1 час назад
Штаты готовят провокацию на границе с Венесуэлой

Штаты готовят провокацию на границе с Венесуэлой

30 минут назад
Российско-японские переговоры: тема царского золота не обсуждается

Российско-японские переговоры: тема царского золота не обсуждается

11 минут назад
Власти Самары заявили, что принесенного им покойника хоронить не мешали, но есть видео

Власти Самары заявили, что принесенного им покойника хоронить не мешали, но есть видео

1 час назад
На Камчатке бойцовская собака изранила беременную женщину и ее питомца

На Камчатке бойцовская собака изранила беременную женщину и ее питомца

1 час назад
Порошенко назвал Малевича "великим художником украинского авангарда"

Порошенко назвал Малевича "великим художником украинского авангарда"

1 час назад
Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

18.02.2019 08:20
"Китовая тюрьма": Песков напомнил об ипостаси Путина

"Китовая тюрьма": Песков напомнил об ипостаси Путина

3 часа назад
Минюст: ЕСПЧ отклонил запрос Украины по инциденту в Керченском проливе

Минюст: ЕСПЧ отклонил запрос Украины по инциденту в Керченском проливе

5 часов назад
Захарова напомнила Госдепу, что глупость – это плохо

Захарова напомнила Госдепу, что глупость – это плохо

45 минут назад
Бутину готовят к депортации, условия ее содержания улучшились

Бутину готовят к депортации, условия ее содержания улучшились

3 часа назад
Плахотнюка разыскивают с 2017-го

Плахотнюка разыскивают с 2017-го

1 час назад
Дмитрий Бертман расскажет в "Зарядье" всю правду об опере

Дмитрий Бертман расскажет в "Зарядье" всю правду об опере

21.02.2019 15:05
"Т-34" доехал до Манхэттена: украинским радикалам не удалось сорвать показ фильма в США

"Т-34" доехал до Манхэттена: украинским радикалам не удалось сорвать показ фильма в США

21.02.2019 10:12
Подарок к празднику: телеканал "Россия" покажет "Движение вверх"

Подарок к празднику: телеканал "Россия" покажет "Движение вверх"

21.02.2019 08:50
В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

18.02.2019 12:50
Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

18.02.2019 12:10
"Заяц" ранил ножом контролера московского метро и сбежал

"Заяц" ранил ножом контролера московского метро и сбежал

29 минут назад
Никита Симонян остался первым вице-президентом РФС

Никита Симонян остался первым вице-президентом РФС

30 минут назад
Арестован доктор Покушалов

Арестован доктор Покушалов

34 минуты назад
Риелторы составили портрет идеальной квартиры

Риелторы составили портрет идеальной квартиры

59 минут назад
КХЛ. "Адмирал" оказался сильнее "Амура"

КХЛ. "Адмирал" оказался сильнее "Амура"

1 час назад
Циркач на карьере: банда вора в законе вымогала 14 млн рублей у подмосковного бизнесмена

Циркач на карьере: банда вора в законе вымогала 14 млн рублей у подмосковного бизнесмена

1 час назад
Гардеробные, спортзал и красивый вид: что сдают в Москве за 800 тысяч

Гардеробные, спортзал и красивый вид: что сдают в Москве за 800 тысяч

1 час назад
Маленькая девочка чуть не погибла во время прогулки в детсаду Златоуста

Маленькая девочка чуть не погибла во время прогулки в детсаду Златоуста

2 часа назад
Состав сборной фигуристов на чемпионат мира определят до Универсиады

Состав сборной фигуристов на чемпионат мира определят до Универсиады

2 часа назад
Сюрприз с запада: синоптики дали неожиданный прогноз

Сюрприз с запада: синоптики дали неожиданный прогноз

2 часа назад
Черника лечит не только глаза, но и сердце

Черника лечит не только глаза, но и сердце

2 часа назад
Вышел новый трейлер к фильму "Балканский рубеж"

Вышел новый трейлер к фильму "Балканский рубеж"

2 часа назад
Песков не стал говорить о финансировании "Лиги Севера"

Песков не стал говорить о финансировании "Лиги Севера"

2 часа назад
Командующий Сухопутных войск России стал генералом армии

Командующий Сухопутных войск России стал генералом армии

2 часа назад
Преступник обмотал скотчем и поджег женщину во время ограбления заправки. Видео

Преступник обмотал скотчем и поджег женщину во время ограбления заправки. Видео

2 часа назад
Кремль о деле Арашуковых: это никакая не кампанейщина

Кремль о деле Арашуковых: это никакая не кампанейщина

2 часа назад
Франческо Бонами: мы полностью изменили свои отношения с искусством

Франческо Бонами: мы полностью изменили свои отношения с искусством

3 часа назад
"Победа" прокомментировала сообщение о чуть не разбившемся во Внукове "Боинге"

"Победа" прокомментировала сообщение о чуть не разбившемся во Внукове "Боинге"

3 часа назад
В Новосибирске продают отель для тайных желаний

В Новосибирске продают отель для тайных желаний

3 часа назад
ЕР не поддержала штраф за превышение скорости на 10-20 километров в час

ЕР не поддержала штраф за превышение скорости на 10-20 километров в час

4 часа назад
Названы регионы с самым большим объемом ветхого жилья

Названы регионы с самым большим объемом ветхого жилья

4 часа назад
Эти кроссоверы и внедорожники менее всего теряют в цене

Эти кроссоверы и внедорожники менее всего теряют в цене

6 часов назад
Топ-10 самых дорогих банковских брендов

Топ-10 самых дорогих банковских брендов

9 часов назад
Короткометражка про питбуля и котенка от Pixar заставляет прослезиться

Короткометражка про питбуля и котенка от Pixar заставляет прослезиться

21.02.2019 10:34
Уникальный концерт: оркестр Когана исполнит произведения Сибелиуса, Штрауса и Шостаковича

Уникальный концерт: оркестр Когана исполнит произведения Сибелиуса, Штрауса и Шостаковича

11.02.2019 11:25