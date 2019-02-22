Штаты готовят провокацию на границе с Венесуэлой

Соединенные Штаты перебрасывают людей и технику на границу с Венесуэлой. Есть все основания предполагать, что США готовят масштабную провокацию 23 февраля. Именно на этот день намечена переправка в Боливарианскую Республику так называемого "гуманитарного конвоя". Это может спровоцировать столкновения оппозиции и сторонников законного президента, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Также у России есть данные, что Штаты покупают в Восточной Европе оружие и боеприпасы, которые могут передать венесуэльской оппозиции. Причем речь идет о тяжелых пулеметах, гранатометах и даже переносных зенитных ракетных комплексах.

Доставка оружия запланирована на начало марта, рассказала Захарова. Провозить его будут несколькими партиями, на самолетах. Не исключено, что американцам поможет украинская компания "Антонов".

Кроме того, официальный представитель МИД РФ назвала неприкрытым цинизмом призыв президента Дональда Трампа к венесуэльским военным не подчиняться приказам законного правительства.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан, в свою очередь, заявил, что КНР против любого силового вторжения в Венесуэлу. Если гуманитарная помощь будет направлена в Боливарианскую Республику "насильно", это может спровоцировать конфликт и привести к серьезным последствиям.