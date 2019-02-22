Лукашенко высказался по вхождению Белоруссии в состав России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает главным достижением создание суверенной и независимой страны, а потому никогда не пойдет на включение Белоруссии "в состав какой-то страны".

Как передает РИА Новости, об этом сообщает информационное агентство "Белта".

Лукашенко заверил соотечественников в том, что горд тем, что он первый президент суверенной страны и подчеркнул, что вместе с ним жители Белоруссии построили впервые в истории независимое государство.

Он отверг саму идею о том, что Белоруссия может быть включена в состав России или Польши, подчеркнув, что никогда на это не пойдет, потому что, это будет похоронами независимости державы.

15 февраля Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи рассказал о своей точке зрения на тему дальнейшей интеграции с Россией: "Мы и завтра можем объединиться вдвоем, у нас проблем нет. Но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это — вопрос".