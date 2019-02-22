Захарова призвала критически относиться к заявлениям Штатов о выводе войск из Сирии

Заявления одних американских политических сил о выводе войск США могут на следующий день быть опровергнуты другими силами. Поэтому не стоит им доверять, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тем более что четкого плана вывода своих военных у Соединенных Штатов до сих пор нет. Как нет ни конкретных временных рамок, ни целей, ни задач. Каждый, даже самый простой, вопрос в США могут обсуждать месяцами. Кроме того, если американские войска то вводят, то выводят, это может означать, что военные Штатов выполняют задачи, вряд ли связанные с безопасностью своей страны.

В Кремле также не до конца понимают, чем занимаются США в Сирии. Сначала они заявляют, что выводят войска, потом говорят, будто оставляют некую группу из 200 миротворцев. Поэтому Москва продолжает следить и анализировать "эволюцию позиции США" по сирийскому вопросу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.