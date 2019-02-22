Евгения Медведева выиграла Кубок России по фигурному катанию

Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер олимпийских игр Евгения Медведева стала победителем проходящего в Великом Новгороде Кубка России по фигурному катанию. Это первый крупный успех Медведевой после того, как она перешла от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

Несмотря на падение в прокате произвольной программы Евгения набрала в сумме 222.90 балла, что позволило ей выиграть Кубок России. На втором месте Елизавета Туктамышева 221.19. Третий результат у Виктории Васильевой (208.75). Станислава Константинова стала лишь четвертой (206.67).

Евгения Медведева благодаря этой победе получила возможность выступить на чемпионате мира, который пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта. Ранее места в сборной зарезервировали Алина Загитова и Софья Самодурова.