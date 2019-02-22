Тайский гид снял на видео нападение слона на туристов

В Таиланде на туристов напал дикий слон. В результате происшествия никто не серьезно не пострадал.

Инцидент произошел неподалеку от города Чиангмай: слон, увидев группу туристов, сплавляющихся на длинных бамбуковых плотах, бросился в воду и столкнул людей в воду.

Туристы здорово испугались, однако гигантское животное вскоре ушло, оставив мокрых людей и обломки бамбука.

Серьезных травм никто не получил, лишь одна девушка ушибла ногу. Позже гид, снявший инцидент на камеру мобильного телефона, отметил, что слон, по его мнению, вовсе не планировал навредить людям, а лишь хотел охладиться в воде, поскольку в это время в Таиланде стоит жара.