Появилось видео столкновения автобусов в Череповце, где пострадали два человека

Регистратор запечатлел момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в минувший четверг, 21 февраля, на пересечении улиц Ленина и Сталеваров в Череповце.

Водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 1 не справился с управлением в повороте и выехал на полосу встречного движения, где врезался в легковой автомобиль Hyundai и другой автобус.

Как сообщали местные СМИ, в результате инцидента пострадали два человека из числа пассажиров, находившихся в салоне автобуса, оказавшегося на "встречке".