Венесуэла считает, что ее промышленность хотят захватить

Одной из основных целей атаки на Венесуэлу является захват нефтяной промышленности страны, сообщил заместитель министра иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль на встрече с главой комитета Совета Федерации России по международным делам Константином Косачевым.

При этом Хиль выразил благодарность России за активную военно-техническую и финансовую поддержку в этой ситуации. По его словам, в ответ Каракас готов сделать все, чтобы российские компании могли свободно выходили на рынок Венесуэлы.

"В настоящее время в России находится вице-президент Венесуэлы по финансовым и экономическим вопросам Тарек Эль-Айссами для того, чтобы обеспечить дальнейшее сотрудничество в области экономики", — отметил Иван Хиль.

Говоря о международной поддержке, замминистра МИД Венесуэлы подчеркнул, что если в Евросоюзе действительно хотят помочь венесуэльцам справиться с кризисом, то должны придерживаться плана, выработанного на конференции в Монтевидео Мексикой, Уругваем и торгово-экономическим объединением, в которое входят 15 государств Карибского бассейна и Центральной Америки, передает ТАСС.

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выразил поддержку действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и указал, что Россия всегда выступает в защиту суверенного права народа на определение своей судьбы.