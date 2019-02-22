"Средневековье!" Сибиряк рассказал, как его мать оперировали без анастезии

Тюменские единороссы взяли на контроль ситуацию, которая произошла в областной клинической больнице №2. Там пожилой женщине, которая раздробила коленную чашечку, сделали операцию, не дождавшись действия анестезии.

О произошедшем в соцсетях сообщил ее сын Олег Коржанов. По словам мужчины, его маме "наживую без анестезии отломали в колене установленную ранее спицу.

По его словам, "ставили лидокаин в колено", не дождались действия, начали оперировать и попросили потерпеть.

"Сказали, что анестезии нет. Средневековье. Она кричала на всю больницу", — цитирует Олега Коржанова портал ANews.

Мужчина пишет, что у его матери слабое сердце, и мог случиться приступ от болевого шока.

Руководство больницы выясняет обстоятельства инцидента, однако в пресс-службе регионального департамента здравоохранения сказали, что проверки по данному случаю в настоящий момент не проводится, "поскольку это регламентированное действие, которое инициируется после подачи заявления пациентом через официальные каналы связи", передает РИА Новости.

При этом в департамента здравоохранения Тюменской области пояснили, что удаление фиксирующих спиц, согласно стандартам оказания медицинской помощи, "производится в условиях малой операционной под местной анестезией".

"В случае, если пациент не заявил об аллергии или индивидуальной реакции на лекарственные препараты, в качестве анальгетика применяется лидокаин. После выполнения процедуры пациент направляется на дальнейшее амбулаторное долечивание", – пояснили в региональном департаменте здравоохранения.

Однако в правомерности действий медиков решил разобраться региональный координатор партийного проекта единороссов "Здоровое будущее" Виктор Рейн.

Как говорится в сообщении на сайте регионального отделения "Единой России", сейчас выясняются все реальные обстоятельства произошедшего, подключены к проверке департамент здравоохранения и другие компетентные инстанции.

Ранее сообщалось, что в больнице Башкирии уволили врача, который 83-летней пенсионерке со сломанной шейкой бедра наложил шину из старой швабры. Позже медики пояснили: у них не было нужной шины.