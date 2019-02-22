"Войны могильщиков" закончились бесплатными похоронами, но не там

Жертва войн могильщиков в Самаре, гроб которого был установлен у здания Самарского правительства, похоронен бесплатно. Но на другом кладбище. Мужчину должны были похоронить на Рубежном кладбище. Но этому воспротивились местные могильщики, запросившие с гражданской жены покойного Анны Плотниковой 30 тысяч рублей.

Женщина насобирала на похороны бывшего гражданского мужа только 8 тысяч. За 6 тысяч его согласилась похоронить компания индивидуального предпринимателя, знакомого с депутатом собрания представителей Красноярского района Самарской области Азатом Туймасовым, сообщает РИА Новости. Но около трех десятков мужчин воспрепятствовали выкопке могилы. Женщину с гробом не допустили на кладбище, предложив сначала заплатить деньги, а провести похороны на следующий день.

Женщина в знак протеста отвезла открытый гроб к зданию правительства Самарской области.

В морге женщине предлагали похоронить усопшего бесплатно, за счет государства: в деревянном ящике без таблички. "Как брошенную собаку, — прокомментировала это предложение Анна Плотникова. — Поэтому я договорилась за приемлемую цену похоронить в Самаре, не обязательно платить какие-то заоблачные суммы".

Умершего мужчину бесплатно захоронили в поселке Мирный.

Замглавы Самары Александр Андриянов рассказал, что если бы женщина обратилась в МП "Спецкомбинат ритуальных услуг", то все услуги муниципальное предприятие оказало бы ей бесплатно.

"Но таких обращений в муниципальное предприятие не было", — заявил Андриянов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение главе областной столицы Елене Лапушкиной и департаменту по борьбе с коррупцией разобраться в произошедшем. Полиция и прокуратура проводят проверку по факту инцидента. При этом городские власти Самары заявляют, что захоронению покойного никто не препятствовал, несмотря на наличие опровергающего это заявление видео.