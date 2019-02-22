Глава ЦИК Белоруссии: на Украине побеждают богатые, а не достойные

Руководитель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина охарактеризовала президентские выборы на Украине как "совершенно особые".

По ее мнению, там задействованы очень большие деньги, и "выигрывает выборы не тот, кто является более достойным, а тот, кто может больше потратить на свою избирательную кампанию", передает РИА Новости.

"Это ведет к тому, что голоса избирателей определенным образом покупаются", — пояснила свою точку зрения Лидия Ермошина.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. На пост главы государства претендуют 44 кандидата — это рекордное число претендентов за всю историю. В тройке лидеров глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, шоумен Владимир Зеленский и действующего президент Петр Порошенко.