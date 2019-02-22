Вспышка кори в Новосибирске: на карантине школы, техникумы и лицеи

Вспышка кори в Новосибирске: на карантин закрыты школы, техникумы и лицеи. В общей сложности – 13 учебных заведений. Сейчас в городе запрещены массовые мероприятия. Главная задача медиков – не допустить распространения опасного заболевания, сообщила замруководителя Управления Роспотребнадзора по области Лада Самойлова.

Особенность кори – длительный инкубационный период. Так как она проявляет себя не сразу, очень важно распознать корь, как можно раньше, иначе возможны серьезные осложнения. Как считают специалисты, вирус в город завезли. В итоге его жертвами стали непривитые жители — по последним данным, сорок человек.

Как напомнила главный инфекционист области Лариса Позднякова, болезнь передается очень легко — воздушно-капельным путем. Прививки делают детям в год, затем в 6 лет, следующая ревакцинация проводится после 18. Вакцины в городе много, хватит на всех, сообщает ГТРК "Новосибирск".