Водитель BMW едва не спровоцировал ДТП, вылетев на "встречку" под Тольятти. Видео

Нескольким автомобилистам, оказавшимся днем в минувший четверг, 21 февраля, на трассе неподалеку от Тольятти, удалось избежать столкновения со встречным автомобилем.

Водитель машины, из которой велась съемка, двигался в левом ряду. Внезапно на него выскочил BMW X6, буквально перелетевший через разделительное ограждение.

К счастью для автора видео, он успел сместиться чуть правее и разминулся с "сюрпризом" со встречной полосы, как и авто, следовавшее сразу за ним.

По утверждениям очевидцев, никто из участников произошедшего серьезно не пострадал.